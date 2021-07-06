Мария Бутина сделала в Кирове вторую прививку от коронавируса

Второй компонент вакцины основательнице правозащитного проекта «Своих не бросаем» был сделан на Театральной площади сегодня, 6 июля.

При этом, Мария Бутина отметила, что ощущения от этой прививки были другими.

— Сегодня утром получила второй компонент вакцины от коронавируса на Театральной площади в Кирове. Второй укол был немного больнее, чем первый, — написала Мария в своих соцсетях.

Напомним, первую дозу вакцины от COVID-19 Мария Бутина сделала в День России. В тот день она поблагодарила руководство Кировской области за создание удобных условий для желающих привиться, и призвала россиян активнее участвовать в кампании по иммунизации.