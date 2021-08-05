Машиностроители Татарстана планируют разместить производство в Кирове

И.о. министра промышленности Кировской области Владимир Сысолятин встретился с представителями правления машиностроительного кластера Татарстана. В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 26 июня, участники встречи обсудили возможные форматы взаимовыгодной работы. В частности – возможность размещения производства в Кировской области.

Председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров рассказал, что в кластер входит более 300 предприятий. Их суммарный оборот приближается к 700 миллиардам рублей.

Основными направлениями работы участников кластера являются машиностроение, энергетика и нефтепереработка. Главная задача, стоящая перед предприятиями, — создание межрегиональной и международной кооперации для создания инновационных продуктов. Кировская область с ее развивающейся промышленностью является одним из перспективных партнеров в данном направлении.

Одним из форматов сотрудничества Кирова и Казани может стать аутсорсинг. Опыт подобного сотрудничества у Татарстана уже имеется – с Удмуртией, куда переданы многие проекты.

— Нам дешевле не привозить работников к себе, а развернуть производства в других регионах. Я считаю, что в Кировской области, мы найдем партнеров, которые смогут изготавливать для наших предприятий продукцию, детали, предоставлять услуги. От сотрудничества мы ожидаем хорошего финансовый и технологический результат и рост объемов производства, — сказал представитель кластера Олег Коробченко.

Казанские машиностроители уже провели переговоры с заводом «Молот» в Вятских Полянах, ВятГУ, «Красным Якорем». Министр промышленности Владимир Сысолятин поблагодарил промышленников за проявленный интерес и подчеркнул, что регион заинтересован в сотрудничестве.

Развитие промышленности Кировской области остается одной из приоритетных задач регионального правительства. Так, в 2018 году при поддержке губернатора Игоря Васильева был создан Региональный фонд развития промышленности. При его участии было профинансировано 12 инвестпроектов с бюджетом в 2,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Кировской области создали агрокластер.