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Мастер из Тужи, прославившийся на всю Россию, вновь удивил своими ледяными скульптурами

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

В этом году умелец увлёкся темой с животными.

Житель посёлка Тужа Леонид Дербенёв вновь радует своими необычными работами. В родных местах мужчину зовут ледяных дел мастером. И не случайно. Несколько лет подряд рядом со своим домом он возводит причудливые ледяные скульптуры.

Так, в прошлом году появилась красивая девушка в розовом платье.

Мастер из Тужи, прославившийся на всю Россию, вновь удивил своими ледяными скульптурами

Пользователям соцсетей настолько понравилась ледяная брюнетка, что её снимок разлетелся по всей России. Федеральные СМИ написали о «снегурочке», к мастеру приезжали брать интервью съёмочные группы.

В этом году Леонид Дербенёв вновь удивил. У его дома появились красивый конь и реалистичный медведь. История композиции подразумевает, что конь убегает от лесного зверя.

Мастер из Тужи, прославившийся на всю Россию, вновь удивил своими ледяными скульптурами

Снимки появились в паблике «Типичный Котельнич». Фотографии вновь привлекли внимание пользователей. Многие восхищаются талантом умельца. Некоторые пишут о том, что теперь планируют поездку в Тужу.

Мастер из Тужи, прославившийся на всю Россию, вновь удивил своими ледяными скульптурами

Ранее мы сообщали, что в деревне Верхошижемского района появился народный скульптор.

Фото: Т. Разумов и vk.com/vkotle

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Екатерина Сонина