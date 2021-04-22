Такой вопрос сейчас рассматривает Министерство труда России. Однако никаких решений пока не принято.

Через полторы недели наступит май. Месяц богат на праздники и выходные дни. Нас ждёт сразу две короткие рабочие недели.

Так, в трудовом кодексе указано, что красными днями в календаре являются праздник весны, труда и День Победы. Первый отмечается 1 мая, второй — 9 мая.

Сегодня в федеральных СМИ появилась информация о том, что майские праздники могут продлить. Такое предложение поступило от депутатов. Подробности не уточняются. Некоторые издания пишут, что предлагается сделать нерабочими несколько дней между официальными праздниками.

К слову жители, которые имеют сады, уже высказались за предложение. Обсуждение идёт в соцсетях. Благодаря дополнительным дням отдыха они могли бы больше времени уделить посадкам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что пока планов по дополнительным выходным в мае нет. Об этом пишет iz.ru.

Ранее мы писали, что кировчанам будет проще путешествовать на майских праздниках.

Фото: artfile.ru