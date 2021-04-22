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Майские праздники могут продлить

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Такой вопрос сейчас рассматривает Министерство труда России. Однако никаких решений пока не принято. 

Через полторы недели наступит май. Месяц богат на праздники и выходные дни. Нас ждёт сразу две короткие рабочие недели.

Так, в трудовом кодексе указано, что красными днями в календаре являются праздник весны, труда и День Победы. Первый отмечается 1 мая, второй — 9 мая.

Сегодня в федеральных СМИ появилась информация о том, что майские праздники могут продлить. Такое предложение поступило от депутатов. Подробности не уточняются. Некоторые издания пишут, что предлагается сделать нерабочими несколько дней между официальными праздниками.

К слову жители, которые имеют сады, уже высказались за предложение. Обсуждение идёт в соцсетях. Благодаря дополнительным дням отдыха они могли бы больше времени уделить посадкам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что пока планов по дополнительным выходным в мае нет. Об этом пишет iz.ru.

Ранее мы писали, что кировчанам будет проще путешествовать на майских праздниках.

Фото: artfile.ru

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Екатерина Сонина