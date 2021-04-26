Майские выходные ввели не для всех

Дополнительные выходные с 4 по 7 мая будут необязательными для некоторых предприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

23 апреля президент РФ подписал указ о дополнительных выходных, которые должны «скрепить» майские праздники, дать россиянам еще несколько дней отдыха и уберечь страну от возможного локдауна. Однако бизнес-сообщество восприняло инициативу без особого восторга. Пятая часть российских работодателей сообщили, что продолжать работать, а половина еще не приняли решение.

26 апреля Дмитрий Песков заявил, что для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы выходные будут необязательными. Они продолжат работу в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что запрета на продажу алкоголя в майские праздники — 2021 не будет.