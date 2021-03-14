МЧС опубликовало видео спасения парашютиста, застрявшего на дереве

Инцидент произошел 13 марта в районе Порошино.

Парашютист, совершивший прыжок, застрял на дереве на высоте около 10 метров от земли. По всей видимости, спортсмена снесло ветром.

Прыгун провел на дереве около двух часов. Спуститься ему помогли спасатели, которых вызвали очевидцы ЧП. С помощь пожарной автолестницы сотрудник МЧС поднялся наверх, распутал стропы и помог парашютисту спуститься.

Как сообщили в экстренных службах, спортсмен не пострадал. Видео спасения мужчины появилось на сайте ГУ МЧС.