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МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение

Вадим Шабалин Новости, Общество

ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

По данным ведомства, сегодня, 29 мая, местами по региону ожидаются грозы и сильные дожди.

Кроме того, возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

МЧС советует:

— если сильный ветер застал в здании, необходимо отойти от окон, занять безопасное место внутри помещений, отключить электроэнергию и закрыть газовые краны;

— на улице нужно держаться как можно дальше от зданий, лёгких построек, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов.

 

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Вадим Шабалин