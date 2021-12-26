Сильный ветер и метель, обрушившиеся на Киров в субботу, ожидаются и в воскресенье, 26 декабря.

Из-за неблагоприятного прогноза Региональное ГУ МЧС продлило метеопредупреждение для кировчан. В воскресенье утром в Кирове также будут метели и сильный ветер скоростью до 16-21 метров в секунду.

Специалисты сообщают, что ветер может утихнуть в Кирове уже во второй половине дня. Снег продолжить падать, но уже не такой сильный, как накануне. И на дорогах останутся снежные заносы и гололедица.

В связи с этим в ГИБДД Кировской области рекомендуют снизить скорость движения минимум на 10 км/ч, это позволит контролировать проезжую часть в пределах 100-метровой видимости. Госавтоинспекторы всегда окажут помощь участникам дорожного движения. В случае возникновения проблемы на дорогах, можно звонить по телефонам дежурной части ГИБДД Кирова: 58-88-88, 64-38-77.

Кстати, сильный ветер не позволил кировчанам почувствовать потепление, которое пришло в город после сильных морозов.