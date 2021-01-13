МЧС разослало метеопредупреждения об аномальных морозах

Жители Кировской области получили метеопредупреждения от МЧС. Как говорится в сообщениях, утром 14 января в нашем регионе ожидаются морозы до -42 градусов.

Об аномальных холодах на ближайшие дни сообщил и кировский гидрометцентр. По его данным, температура воздуха на территории области будет ниже нормы на 15 градусов.

Между тем, морозы уже настигли кировчан. Прошедшая ночь стала самой холодной за 4 года. Самая низкая температура была отмечена в Яранске…-37,8C. Недалеко ушли Санчурск и Вятские Поляны (-37,4 и -36,7C).

Снимками градусников с экстремально низкими температурами кировчане поделились в соцсетях.