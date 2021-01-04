МЧС снова разослало метеопредупреждение

Утром 4 января жители Кировской области получили смс-сообщения от МЧС. Как говорится в эсэмэсках, в понедельник по области ожидается сильный гололед, а на дорогах – накаты.

Также в ведомстве пообещали «сложное отложение». Это опасное явление, означающее наслоение гололеда и мокрого снега или изморози.

Напомним, что день назад кировчане уже получали метеопредупреждение. В сообщениях о нем МЧС также обещало накаты и гололедицу, которые начались вместе с потеплением.

Впрочем, как обещают синоптики, в ближайшее время в Кирове похолодает. Уже к концу недели в город придет настоящая русская зима.

Фото: Александр Пантюхин