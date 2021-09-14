Мечты сбываются: как в этом помогает социальный контракт

Самое главное, что надо знать о проекте государственной социальной помощи, который реализуется в регионе при поддержке правительства Кировской области.

Семь вопросов о социальном контракте

1. Когда в регионе начала действовать программа социального контракта?

В Кировской области государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется с 2014 года в отдельных муниципальных образованиях, а с 2020-го года на территории всего региона.

2. На что можно направить контракт?

Помощь предоставлялась в сельской местности, как правило, на личное подсобное хозяйство, а в городах – на вязальное и швейное оборудование. Социальный контракт был направлен на многодетные малообеспеченные и неполные семьи с детьми.

3. Сколько контрактов уже заключено?

За это время с семьями Кировской области заключено порядка 3 тысяч социальных контрактов, из них более 500 – в прошлом году. На эти цели из областного бюджета направлено почти 92 млн рублей.

4. Что изменилось в 2021 году?

С 2021 года социальный контракт действует на территории всей страны исходя из единых федеральных требований. В региональном министерстве социального развития пояснили, что сейчас социальный контракт может заключаться по четырём направлениям – поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

5. Кто может стать участником программы?

Участниками программы являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, то есть чей доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области. Размер и срок социального контракта зависят от выбранного мероприятия.

6. Куда обращаться для заключения контракта?

За предоставлением социального контракта гражданин может обращаться с заявлением по утвержденной форме по предварительной записи в управление социальной защиты населения по месту жительства, если прием не передан в МФЦ, либо в МФЦ. Заявление может быть также направлено в управление соцзащиты посредством почтовой или курьерской связи, либо в виде электронного документа.

Межведомственная комиссия рассматривает документы и выносит решение с приглашением заявителя. В случае положительного решения с ним заключается социальный контракт.

7. Как часто можно заключать социальный контракт?

В правительстве региона ранее отмечали, что соцконтракт может предоставляться не чаще одного раза в течение 5 лет на одно из выбранных мероприятий. Как заявлял президент России Владимир Путин, социальный контракт является рабочим механизмом, направленным на индивидуальную поддержку семьи и помощь в преодолении непростой жизненной ситуации.

729 социальных контрактов заключено на сегодняшний день с жителями Кировской области. Больше половины из них приходится на поиск работы и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области – о кировчанах, открывших собственное дело с помощью соцконтракта:

— Своим примером вы показали, что социальный контракт – это не просто программа государственной поддержки, а возможность заниматься любимым делом, изменить свою жизнь или найти своё призвание. Кто-то уже успешно развивает своё дело, кто-то ещё на старте реализации проектов. Воплощая в жизнь свои мечты, вы приносите пользу не только себе и своим семьям, но и создаете новые рабочие места, расширяете возможности и виды услуг, тем самым делая жизнь своих земляков комфортнее и лучше.

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

— Если рассматривать поиск работы, то социальный контракт заключается на срок до 9 месяцев, исходя из мероприятий программы социальной адаптации, и может включать в себя ещё профессиональное обучение и прохождение стажировки. Если речь идёт об осуществлении ИП или ведении личного подсобного хозяйства, то соцконтракт заключается до 12 месяцев и также может включать в себя профессиональное обучение. На осуществление предпринимательской деятельности гражданин может получить до 250 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – до 100 тысяч рублей.

Что можно открыть с помощью социального контракта?

Кондитерскую

Ольга Матрохина, Опаринский район

Вместе с мужем 38-летняя Ольга воспитывает троих детей. В марте от специалистов управления социальной защиты населения она узнала об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Ольга с детства увлекалась кулинарным искусством, а в этом году благодаря этой мере соцподдержки увлечение стало делом её жизни. Супруг поддержал эту идею и помог в её осуществлении.

Женщина открыла производство индивидуальных кондитерских изделий на заказ – тортов, десертов, шоколада и конфет ручной работы.

На предоставленные 250 тысяч рублей Ольга приобрела все необходимое для работы: электрический духовой шкаф, профессиональный миксер, индукционную варочную поверхность, холодильник, блендер и кондитерский инвентарь. Сейчас семейное производство развивается, а кондитерские изделия пользуются большим спросом не только в Опаринском районе, но и за его пределами.

Ателье

Любовь Ширяева, город Луза

В управлении соцзащиты Любовь о возможностях социального контракта. Женщина всегда мечтала об ателье, и с помощью социального контракта её мечта стала реальностью — 1 апреля в городе открылся собственный магазин-ателье Ширяевой. До открытия Любовь Владимировна прошла трёхнедельные курсы бизнес-планирования от центра занятости, получая при этом стипендию, составила бизнес-план, закупила рабочие столы, оверлок, отпариватель, утюг, витринные стойки, комплектующие для римских штор и арендовала для своего ателье помещение в самом центре города.

Сейчас жительница Лузы в качестве самозанятой занимается пошивом штор и других швейных изделий. Её магазин-ателье пользуется успехом – услуги оказались востребованными среди жителей города.

Фотостудия

Ольга Русинова, посёлок Кикнур

Благодаря соцконтракту у жителей Кикнура теперь есть возможность оперативно сделать качественные фотографии на документы, а также обработать или напечатать фотографии с цифровых носителей. Ольга Русинова благодаря хобби открыла собственную фотостудию. Ольга, как и многие другие, узнала о социальном контракте в интернете. Девушка подала заявление в соцзащиту, собрала необходимые документы для осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению фотоуслуг и зарегистрировалась в качестве самозанятой. Для работы Ольга купила зеркальную фотокамеру, объектив и ноутбук.

Фотостудия находится в самом центре поселка. Собственный фотосалон — это давняя мечта Ольги. Благодаря государственной социальной помощи, хобби, которым она увлекалась несколько лет, превратилось в любимую работу.

Сервисный центр по ремонту техники

Вячеслав Зубарев, Даровской район

Образование программиста, опыт работы системным администратором и предпринимательские навыки помогли 29-летнему молодому человеку с помощью социального контракта организовать собственное дело – открыть в районе сервисный центр по ремонту оргтехники.

На развитие собственного дела Вячеслав получил государственную социальную помощь в размере 219 тысяч рублей. На полученные средства он оборудовал рабочее место, приобрёел ноутбук и принтер, специальный микроскоп и паяльную станцию, а также покрыл расходы на аренду помещения.

— Ноутбук – самая необходимая вещь в моей работе. Он должен быть мощным, чтобы во время прошивки телефона не произошло никаких технических сбоев. Профессиональный микроскоп был моей давней мечтой, так как ремонт телефонов – это почти ювелирная работа, здесь важна точность и аккуратность, — говорит предприниматель.

По словам Вячеслава, каждый день сервисный центр посещают до 10 человек. Многие приходят за консультацией, кому-то необходимо быстро настроить телефон или планшет. Чаще всего в сервисный центр приносят поломанные телевизоры.

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