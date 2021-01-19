Медики из «красной зоны» смогут раньше уйти на пенсию

Медработники, работающие с COVID-19, могут получить пенсию раньше положенного. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Как рассказала зампредседателя комитета по соцполитике Татьяна Кусайко, один месяц работы с ковидными больными приравнен к трем. Поэтому в 2021 году медработникам пересчитают сроки выхода не пенсию.

Ранее сотрудники медицинских организаций, принимавшие участие в борьбе с коронавирусом, получили другие льготы. Так, медики могут получить выплату на покупку авто стоимостью до 1,5 млн рублей. Максимальная сумма выплаты – 375 тысяч.

Также при наличии определенного стажа медработники могут приватизировать квартиры. Такая программа работает на уровне регионов.

Ранее мы писали, что Кирову нужны врачи и айтишники.