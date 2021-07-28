Медики предлагают изменить правила организации ФАПов

Цель – чтобы врач, приезжающий на село, был обеспечен жильем.

На проходящей сегодня на площадке «Единой России» стратегической сессии, посвященной вопросам развития здравоохранения, прозвучало предложение о распространении выплат по программе «Земский доктор» на всех молодых специалистов — независимо от того, в каком населенном пункте они планируют работать.

Сегодня такую выплату не могут получить специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, где они проживали до отъезда на обучение в медицинский вуз. То есть у молодых специалистов, получивших диплом врача, нет стимула вернуться в родной поселок или деревню.

Также речь шла об обеспечении молодых специалистов жильем. Жители разных регионов на встречах, в своих предложениях в Народную программу говорят о том, что зачастую медицинский работник и рад бы приехать на село, чтобы работать в новом ФАПе, но ему негде жить, либо те условия, которые предлагаются, его не устраивают.

Изменить ситуацию может корректировка Правил организации деятельности фельдшерско-акушерского пункта. Участники обсуждений предложили включить в рекомендации к структуре помещений ФАП наличие жилого помещения для проживания медицинского работника. Это предложение будет рассмотрено для включения в Народную программу.