Медицинские свидетельства о смерти в России станут электронными

Нововведение охватит всю страну. Также появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти. Им будет заниматься Минздрав.

Уже с 1 марта по всей стране введут электронные свидетельства о смерти. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такой переход избавит родственников умершего от посещения медицинского учреждения. А также изменит качество статистической информации. При этом электронный документ станет обязательным. Все сведения о причинах смерти медики будут вносить в информационную систему здравоохранения. Далее информацию перенаправят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния и другие ведомства.

Родные смогут получить доступ к документам в личном кабинете на портале Госуслуги.

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