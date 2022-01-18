Медучреждения Кировской области готовы к вспышке «омикрона»

На 17 января в Кировской области одновременно болеют коронавирусом около 4 тысяч человек. Около 3 тысяч из них лечатся дома, остальные – в стационаре. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Главной темой очередного заседания стал предстоящий всплеск заболеваемости в связи с приходом «омикрона». Как отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, медицинские организации региона готовы к очередной волне.

В настоящее время в Кирове и районах работают 12 инфекционных госпиталей. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 и сопутствующими пневмониями составляет более 2100 мест. На случай резкого роста заболеваемости создан достаточный коечный резерв.

Как рассказал губернатор Игорь Васильев, еще в преддверии прошлой волны ковида в Кировской области был принят ряд исчерпывающих мер, дали возможность подготовиться к новым вызовам. Речь идет прежде всего о QR-кодах, которые простимулировали вакцинацию и дали возможность бизнесу не останавливать работу.

Губернатор подчеркнул, что главной мерой профилактики COVID-19 по-прежнему остаются вакцинация и своевременная ревакцинация.

— В регионе созданы все условия для беспрепятственного прохождения вакцинации. Прививку можно сделать прививку в любой медицинской организации, в мобильных прививочных пунктах. К сожалению, я вынужден констатировать, что мы еще не достигли необходимого уровня коллективного иммунитета (он составляет всего 59 процентов). И вакцинация остается одной из приоритетных задач как самый надежный способ борьбы с инфекцией, – сказал глава региона.

Вакцина в Кировской области имеется в достаточном количестве. Как отметил первый зампред, эффективность российских вакцин против штамма «омикрон» доказана клинической практикой и международными исследованиями.

– По информации федерального минздрава, ревакцинация дает хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защититься от нового штамма – «омикрона». Поэтому мы настоятельно рекомендуем пройти повторную вакцинацию и переболевшим, и ранее вакцинированным, — сказал Дмитрий Курдюмов.

На сегодня в Кировской области прошли ревакцинацию более 144 тысяч человек. При этом большинство госпитализированных пациентов с коронавирусом по-прежнему составляют невакцинированные граждане. Многие из них нуждаются в кислородной поддержке. О противопоказаниях к вакцинации можно прочитать здесь.

Для непрерывного обеспечения пациентов кислородом в Кирове была введена в эксплуатацию первая кислородная станция. Она находится в горбольнице №5.

В ближайшее время такие же станции появятся и в других больницах. На это Кировской области выделены федеральные средства. На них планируется приобрести 8 концентраторов, а еще 11 будут закуплены за счет областного бюджета.

Охват тестированием на сегодня составляет 308 человек на 100 тысяч населения. С ростом заболеваемости он может увеличиться, и лаборатории к этому готовы. На сегодня тесты на COVID-19 проводят 5 лабораторий в области. Также за счет средств федерального бюджета планируется дополнительная доставка экспресс-тестов.

Рост заболеваемости в первую очередь отразится на амбулаторном звене, колл-центрах и Службе скорой помощи. Несомненно, увеличится и число госпитализаций.

Также с приходом очередного витка пандемии существенно возрастает нагрузка на организации первичного звена здравоохранения. По словам и.о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра Софьи Войтко, учреждения изыскивают резервы и перестраивают работу таким образом, чтобы помощь вовремя пришла к каждому пациенту.

Продолжается и вакцинация. Ежедневно в ККДЦ прививается порядка 300 человек.

Тем временем в Роспотребнадзоре отмечают, что «омикрон» зафиксирован в 22 регионах РФ. Однако в Кировской области он пока не обнаружен. Тем не менее ведомство направило в адрес губернатора предложение о запрете снятия ограничительных мероприятий.