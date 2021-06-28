Мэрия Кирова не согласовала арт-объект в парке имени Кирова

Горадминистрация не давала добро на установку нового арт-объекта в парке имени Кирова. Об этом сообщает портал Newsler.ru.
Скульптурная композиция представляет собой две руки, сплетенные в форме сердца. Она была установлена неподалеку от колеса обозрения. За ярко-красный цвет кировчане сразу же окрестили арт-объект «Кровавыми руками».
Как пояснили в мэрии, кто установил арт-объект, неизвестно.
— Установка арт-объекта не была согласована с территориальным управлением Ленинского района. В течение дня сотрудники выяснят, на муниципальной территории он установлен или нет, и будут искать владельца.