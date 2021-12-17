Местное самоуправление выводят на новый уровень

Он развивает положения Конституции РФ о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления, повышая ответственность властей перед жителями.

По словам Павла Крашенинникова, председателя Комитета по государственному строительству и законодательству, и одного из авторов законопроекта, он устранит путаницу при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти региона.

— Законопроект посвящён организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране. Он предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления, — прокомментировал Крашенинников.

Законопроект предлагает сделать муниципальные выборы единственным способом формирования представительного органа муниципального образования. Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования (из своего состава или из числа кандидатов, представленных главой региона).

Укрепляется статус главы местной администрации. Законопроект предусматривает, что он замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый 5-летний срок полномочий.

Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах. В основе её устройства будет заложен принцип привязки к населению, а не территориальный.

Она сделает невозможной перекладывание ответственности с одной администрации на другую. Жители будут чётко знать, с кого спрашивать — с администрации городского округа или муниципального района. Больше не будет дублирования функций, «ничьих» дорог или территорий внутри муниципалитета.

Кроме того, закон снимает противоречия между регионами и муниципалитетами, а также гасит конфликты, которые зачастую возникают вокруг полномочий. Он устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне.

За городскими и муниципальными округами закрепляется одинаковый объём неотъемлемых полномочий, которые направлены на непосредственное решение местных задач. В целях наиболее оптимального обеспечения интересов населения регион может принять решение о перераспределении ряда полномочий (не отнесённых к неотъемлемым) и их осуществлении их на региональном уровне. При этом общая структура органов местного самоуправления остаётся неизменной.

Кроме того, усиливается ответственность глав муниципальных образований и руководителей местных администраций перед руководством региона. Систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, закреплённых указами президента, может стать основанием для отправления главы муниципального образования в отставку. Глава региона вправе обратиться с соответствующей инициативой в представительный орган муниципального образования.

Законопроект о развитии местного самоуправления, внесенный на рассмотрение в Государственную Думу поддерживают и главы районов Кировской области.

— Проект устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления, а также перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. То есть не будет дублирования функций, единая администрация будет четко знать сферу своей деятельности и нести ответственность за решение возникающих проблем, — считает глава Советского района Мария Баранова.

Постепенный переход к новой системе позволит избежать потрясений и паралича органов местного самоуправления. Основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая система будет вводиться в течение шести лет — до 1 января 2028 года.