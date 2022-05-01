Местные бюджеты получат «образовательные» субсидии

Правительство области издало постановление «О предоставлении в 2022 году субсидий местным бюджетам».
- 1,6 млрд рублей получит г.Киров на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором;
- 37,5 млн рублей получит Советский муниципальный район на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- 32,4 млн рублей получит г.Кирово-Чепецк на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций.