Местоположение границы с Архангельской областью внесли в госреестр

Министерство имущественных отношений во взаимодействии с Управлением Росреестра, а также органами исполнительной власти Архангельской области провели совместную работу по описанию местоположения смежной границы.

В результате в апреле в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены сведения о границе между двумя регионами протяжённостью 114 км (Лузский район).

Архангельская область стала пятым из девяти субъектов, с которыми у нас установлены границы.

Наличие в ЕГРН сведений о границах даёт возможность эффективно управлять земельными ресурсами и объектами недвижимости, планировать доходы бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы.