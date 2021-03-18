Метеорологи рассказали, когда вскроется Вятка в 2021 году

Прогноз о предполагаемых сроках начала паводка-2021 в Кировской области появился на сайте ФБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Как сообщается в сводке, Вятка в этом году вскроется на 2-7 дней позже нормы. Предположительно, лед сойдет в третьей декаде апреля.

Ранее синоптики предупредили о том, что половодье в Кировской области может оказаться небывало высоким. Причиной большой воды станет снежная зима. Впрочем, сценарий еще может измениться.

Напомним, что в 2020 году паводок стал одним из самых затяжных. Резкого подъема воды не было, хотя в Кирове традиционно оказались затоплены низкие участки Вересников и часть слободы Дымково.