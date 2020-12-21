Метеорологи рассказали, сколько продлится самый короткий день в году

Зимнее солнцестояние наступает 21 декабря в 13.02 по московскому времени. В этот день Солнце поднимается на минимальную высоту на небосклоне в течение нескольких дней почти не меняет ее.

Самый короткий день на широте Кировской области продлится всего 6 часов 17 минут. Впрочем, следующий будет уже на минуту длиннее.

В этот же день, 21 декабря, начинается астрономическая зима.

С этого момента день снова начинает прибывать. К Новому году он становится длиннее на несколько минут. «Новый год – день прибавился на заячий скок» — гласит поговорка. Любопытно, что по одной из народных примет, погода, которая будет 21 декабря, задержится еще на 10 дней.

Ранее мы писали, что в Кировской области сфотографировали световой лес.

Фото: vk.com/zhykovlyanskie