Между Ганино и Шубино построят восьмиэтажные дома и школу

Депутаты гордумы обсудили застройку территории между поселком Ганино и деревней Шубино. По проекту в течение 5 лет на площади более 30 гектаров появятся дома от 3 до 8 этажей, школа, детский сад и поликлиника.

Документация по планировке территории уже утверждена. Заключен и договор со строительной компанией. Застройщик уже представил график мероприятий по освоению территорий, а схема организации дорожного движения внутри микрорайона согласована с ГИБДД.

По плану новый микрорайон вместит 13 тысяч жителей. В настоящее время ведется проектирование школы на 1200 мест с бассейном и детского сада на 270 мест. Также готовится схема водоснабжения будущих домов.

В октябре план застройки микрорайона будет обсуждаться с жителями Ганино и Шубино.

Ранее мы рассказывали, как в Ганино обновляли улицу Центральную.