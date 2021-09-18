Между тремя кировскими предприятиями разделят 680 миллионов рублей

Фонд развития промышленности РФ выделил заем в размере 13 миллиардов рублей на проекты лесной сферы в России. 680 миллионов из них получат предприятия Кировской области.

Финансирование выделено по программе «Проекты лесной промышленности». В ее рамках предприятия могут получить займы под 1 и 3 процента годовых на срок до 7 лет. Эти средства должны быть потрачены на производство уникальных российских продуктов и аналогов передовых мировых разработок.

В Кировской области заем одобрили трем предприятиям: АО «Красный якорь», ООО «Хольц Хаус и «СПК-СА «Ударник».

В областном минпромторге подчеркнули, что финансовую поддержку также могут получить предприятия, реализующие научно-технические и инновационные проекты, направленные на импортозамещение и внедрение доступных технологий.