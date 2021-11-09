Михаил Мурашко похвалил Кировскую область за высокие темпы вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал Кировскую область в числе 8 регионов с наиболее высокими темпами вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

— Наиболее высокие удельные темпы вакцинации на сегодня отмечаем в следующих регионах: Калмыкия, Тюменская область, Пензенская, Липецкая, Чукотский автономный округ, Кировская, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, — сказал министр здравоохранения во время выступления на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Низкие темпы вакцинации отмечаются в 5 регионах страны. Это Тульская, Ростовская и Кемеровская области, а также Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкессия.

Напомним, что в нерабочие дни Кировская область вышла на 4-е место в России по темпам вакцинации.