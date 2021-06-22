Михаил Мурашко рассказал об индийском штамме COVID-19 и ревакцинации

В интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах страны.

О главных задачах здравоохранения

Михаил Мурашко подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация меняется очень быстро. После прошлогоднего подъема заболеваемости было отмечено снижение, но в настоящее время опять идет рост числа заболевших. В связи с этим одна из главных задач здравоохранения – оперативная реакция на вновь возникающие вопросы, в том числе по вакцинации от коронавируса.

— Мы настаиваем на том, чтобы все меры были организованы таким образом, чтобы именно профилактика заболевания была своевременной. И населению необходимо это объяснить! Мы не можем сегодня рисковать жизнью наших граждан. И главное — чтобы это понимал сам гражданин.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не останавливается и оказание помощи пациентам с другими заболеваниями. С этим связана еще одна важная задача здравоохранения – наладить перепрофилирования коек таким образом, чтобы без внимания врачей не остались и ковид-отрицательные пациенты с онкологией, болезнями сердца и другими болезнями.

Актуальной остается и цифровая трансформация медицины. В рамках данного направления создаются цифровые профили пациента и профили медорганизаций. В конечном итоге задачей является создание цифрового профиля региона, направленного в том числе на формирования т.н. общественного здоровья и привычек здорового образа жизни.

О ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом остается очень сложной. Москва бьет рекорды по количеству новых случаев. Еще 65 регионов показывают прирост заболевших в той или иной степени.

— В какой-то момент казалось, что вирус отступает, но, получается, не тут-то было!

Прирост заболеваемости в 2 раза отмечается у людей моложе 40 лет. Почему?

— …они наиболее активны, они быстрее перемещаются, они больше коммуницируют. Притом, что у людей старше 60 лет, которых мы настоятельно просили привиться, мы видим снижение негативных последствий заболеваемости, включая смертность.

Управлять ситуацией (в том числе распространением новых штаммов) можно с помощью вакцины, уверен глава Минздрава РФ. Главное – чтобы население страны осознало, что вакцина – это жизнесбережение. Для выработки коллективного иммунитета и профилактики тяжелого течения болезни провести массовую вакцинацию нужно в кратчайшие сроки.

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Про ревакцинацию

На первое место в период очередного эпидемического подъема выходит вопрос ревакцинации. По словам Михаила Мурашко, в ситуации роста заболеваемости прививки нужно повторять через полгода.

— Пока предварительно мы видим, что в период эпидподъема это нужно будет делать уже через 6 месяцев, как для переболевших, так и для вакцинированных ранее… Если ситуация будет спокойной, переход раз в 12 месяцев, но нам еще надо выйти из острого состояния.

Чем опасен индийский штамм

Штамм коронавируса, получивший название индийского, более контагиозен и быстрее передается. Поэтому методы профилактики заражения должны включать в себя, во-первых, ограничения по количеству контактов, во-вторых, обязательную ревакцинацию. Последняя позволяет выработать достаточный уровень антител и создать надежную защиту. При этом часто сдавать тест на антитела не нужно, говорит министр.

— Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител – это бессмысленно! Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной.

Для ревакцинации может использоваться вакцина «Спутник Лайт», которая может выйти на рынок после 25 июня.

Также Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время в России «рассматривают» новый лекарственный препарат для лечения коронавируса.

О коечном фонде

Один из вопросов, который сегодня рассматривается, – это быстрое развертывание инфекционных коек. По мнению главы Минздрава, в России для этого достаточно ресурсов.

— У нас есть система сбора данных, как только мы видимо угрожающую ситуацию, мы должны сразу же перепрофилироваться без задержек, что мы, в общем-то, сегодня и делаем.

Наиболее тяжело обстоит ситуация в мегаполисах и крупных городах с высокой плотностью населения. Там меры безопасности должны быть наиболее строгими.

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