Минэкологии указало на виновника гибели рыбы в Чернянице

В сентябре текущего года в социальных сетях появилась информация о массовой гибели рыбы в реке Чернянице около г. Котельнича Кировской области.

Специалисты минэкологии области ходе провели внеплановые проверки, в том числе на производственной территории предприятия, подозреваемого в загрязнении воды. Несколько раз взяли пробы и убедились: виновно ООО «Котельничский ЗСМ».

Ему предписано устранить нарушение природоохранного законодательства, из-за которого министерство будет настаивать в суде на приостановке работы предприятия. По этому иску возбуждено административное дело за загрязнение водного объекта, а Следственным комитетом – еще и уголовное.