Минфин в России на треть нарастил объём закупок валюты

Эксперты предрекают укрепление российского рубля благодаря валютной политике Минфина.

С сегодняшнего дня российское министерство финансов начало наращивать размер приобретения валюты примерно на 30%. Для этого, по сообщениям «Лайф», будет выделено 296 млрд рублей, каждый день из которых будет уходить по 13,5 млрд рублей на интервенции. До вчерашнего дня на это уходило 10,5 млрд в день.

Продолжается рост стоимости нефти, индекс Московской биржи перешагнул 3900 пунктов, но на рынке по-прежнему царит неопределенность поскольку нет появились конкретные договоренности между министрами стран-участниц ОПЕК+, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

Мировая и российская экономика набирает обороты. Цена за баррель нефти превысила отметки допандемийного уровня. Ожидается, что это даст возможность российском рублю укрепить свои позиции к концу лета. Ряд экспертов пророчат его стоимость от 73 до 75 единиц за доллар. Если ситуация будет складываться благоприятно, то возможно он укрепит свои позиции на уровне 70 единиц за доллар. Часть аналитиков предрекает даже смелое повышение до 68 единиц к осени.