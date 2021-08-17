Министерство финансов провело проверку в администрации Кирово-Чепецка

Министерство финансов области провело плановую выездную проверку в администрации Кирово-Чепецкого муниципального района.

Задача — проверить соблюдение целей, порядка и условий предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию в 2020 году мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

Выяснилось, что администрация не обеспечила соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ и нормативных правовых актов Кировской области.

В частности, не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии в сумме 2 700 184,95 руб.

Кроме того, отчёт о достижении значений показателей результативности использования субсидии, представленный в министерство энергетики и ЖКХ, содержал недостоверные сведения.

По итогам проверки в адрес администрации направлено представление с требованиями о принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений.

Фото chepetsk.ru