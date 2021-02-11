Министерство транспорта ищет перевозчиков по маршруту Лебяжье — Киров

Региональное министерство транспорта запустило процедуру определения перевозчика, который будет обслуживать межмуниципальный маршрут № 225 «Лебяжье — Киров». Заявления принимаются от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества.

Претенденты должны иметь лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и транспортные средства, соответствующие всем требованиям — на праве собственности или ином законном основании.

На маршруте предполагается использовать два автобуса.

Последний срок приема заявок в министерстве транспорта (Мелькомбинатовский проезд, д. 6; тел. 27-27-20) — 17 февраля.