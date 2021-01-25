Министр культуры Кировской области в Татьянин день поздравляет всех Татьян с праздником

25 января у министра культуры региона второй день рождения – Татьянин день. Более того, Татьяна Сергеевна ровно три года назад была назначена на пост министра культуры Кировской области. В этот праздничный день ей хочется пожелать всего самого наилучшего, а также подвести некоторые итоги.

-В январе 2018 года вы вернулись в министерство, где ранее проработали восемь лет. Но вы также успели побыть два года директором Вятского художественного музея. Что скажите об этом? Есть существенные различия?

— Министерство – орган власти, музей – учреждение, которые должны выполнять государственные задачи в сфере культуры. У нас общая ответственность за дело и его результат. Лучше, наверное, сказать о различиях. В чем они? В учреждении ты, как руководитель, решаешь его внутренние задачи: коллектива, конкретных людей. А на должности министра ты должен видеть ситуацию в целом, обеспечивать реализацию поставленных задач для всей отрасли. У министерства 16 подведомственных учреждений. В их число входят музеи, театры, библиотеки, Вятская филармония, центральный региональный архив, Дом народного творчества, образовательные учреждения. У всех своя специфика, своя целевая аудитория. Особо хочу отметить, что министерство работает с муниципальными образованиями, так как в рамках национального проекта «Культура» особое внимание уделяется созданию комфортной культурной среды в городах и районах нашей области.

— Интересно, мечтали ли вы в детстве стать большим начальником?

— Начальником, конечно, нет. Но лидером всегда себя ощущала. Причем, лидерство для меня – это, прежде всего, умение брать на себя ответственность.

— А как вас воспитывали родители?

— У меня очень простая семья, которая не имела к сфере культуры никакого отношения. В нашем доме никогда не приветствовалось пустое времяпрепровождение. Отец часто мне говорил: ты почему бездельничаешь? Займись чем-нибудь. И у меня эта заряженность на постоянный труд осталось до сих пор. Казалось, бывает возможность отдохнуть несколько дней, отвлечься, забыть о делах. Но в душе скребет: надо сделать и то, и другое. И это, похоже, уже не изменить. Кстати, я и работать начала сразу после школы. Параллельно несколько лет заочно училась в вузе. Вела большую общественную работу и в итоге меня, двадцатилетнюю, избрали в кировский городской совет народных депутатов.

— Так в чем секрет Татьяны Сергеевны Мазур?

— Особого секрета не существует. Для того, чтобы чего-то достичь, нужно много, даже очень много работать. С грустной улыбкой смотрю на некоторых молодых коллег, которые считают, что по служебной лестнице можно «взлететь» за максимально короткий срок. Конечно, бывает и так, но удачно, на мой взгляд, очень редко. И, наверное, скажу еще об одном секрете – это ежедневная поддержка и понимание со стороны семьи.

— Вы говорили о создании комфортной культурной среды в районах и городах области? Можно ли об этом подробнее?

— Сейчас у нашей отрасли реально начался новый этап: впервые появился свой национальный проект, который так и называется – «Культура». В 2020 году финансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта было увеличено в четыре раза. В 2021 году Кировской области выделено свыше 83 млн рублей. На капитальный ремонт зданий домов культуры в деревне Московская Афанасьевского района, селах Никулята и Кугушерга Яранского района, в селе Лудяна Нолинского района направят более 26 млн рублей. Ожидается капитальное преображение школ искусств Яранска, Малмыжа и Слободского. Модельными библиотеками в рамках нацпроекта «Культура» станут сразу пять библиотек в Кировской области. Благодаря полученным средствам, библиотеки проведут ремонт, закупят литературу, подключатся к федеральной системе «Национальная электронная библиотека», станут центрами творческих встреч и клубов. Немалым подспорьем для жителей села является проект партии «Единая Россия» «Местный дом культуры», который реализуется в регионе с 2017 года. В текущем году его реализация продолжится – 27 муниципальных образований Кировской области стали победителями конкурса и будут реализовывать проекты по модернизации материально-технической базы и проведению текущего ремонта домов культуры.

— Как вы оцениваете культурный потенциал нашего региона?

— Как очень мощный. Проиллюстрирую примером. Спектакль Театра на Спасской «Дуэль» по повести А.П. Чехова в 2019 году получил премию Правительства РФ как лучшая театральная постановка по произведениям русской классики. Это грандиозный заслуженный успех! Причем, он стал возможен в том числе и потому, что федеральная поддержка детских театров позволяет не только закупать современное сценическое оборудование, но и направлять средства на постановку спектаклей. В 2020 году эту эстафету принял «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева», который также был удостоен премии Правительства Российской Федерации за постановку «Гоголь. СПб». Поверьте, нам есть, чем гордиться. Нельзя не отметить существенную помощь в рамках реализации направления «Театры – детям» федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». За период 2018-2020 годы предоставлена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров более 40 млн. рублей. Только в прошлом году за счет этих средств в Театре на Спасской поставили спектакли «Завтра была война», «История одного преступления», «Снегурушка», «Мальчики». В театре кукол – это «Крошечка Хаврошечка», «Умная собачка Соня», «Умка» и «Морские приключения». Но чтобы наш диалог не превращался в мой отчет, поверну наш разговор в несколько иное русло. В наш город часто приезжают гости из Москвы. Многие из них, известные и заслуженные люди, были за рубежом, и им есть с чем сравнивать. И порой чувствуется такой легкий скепсис: чем можете в своей Вятке удивить? Но когда они приходят, например, в наш художественный музей, в детский космический центр, в библиотеку Герцена, в театры, этот скепсис улетучивается. Остаются только искренний восторг и благодарность: да у вас бесценные сокровища, которым может любая столица позавидовать! Также столичное культурное сообщество неизменно выделяет еще одно обстоятельство…

— Какое?

— То, что наш губернатор И.В. Васильев в своем плотном графике не только находит время для посещения культурных событий, но и для общения с их участниками. Действительно, Игорь Владимирович регулярно бывает на мероприятиях «Васнецовского плэнера», участвует во вручении дипломов победителям конкурса «Вятская книга года». Вместе с подшефным классом глава региона ходил в музеи, а также смотрел спектакли фестиваля «Театральное Приволжье». Для нас это привычные вещи, но, поверьте, они работают на повышение культурного авторитета нашего региона.

— А кого бы Вы могли назвать из профессиональной среды, кто оказал серьезное влияние на культурную жизнь?

— Таких людей, к счастью, много. Назову только одно имя — Сергея Вениаминовича Ельшина. Его уход из жизни в декабре 2019 года восприняла с большим горем. В 1997 году Ельшин возглавил областной краеведческий музей и руководил им 18 лет. Именно в ельшинскую эпоху в 2006 году было отреставрировано и открыто для посетителей главное здание музея по улице Спасской. Сергей Вениаминович был профессионалом высокого класса, удивительным человеком, с тонким чувством юмора. И, возможно, самое главное: он любил свое дело и болел за него.

— Спасибо большое за интервью и примите наши самые искренние поздравления с Татьяниным днем!

— Со своей стороны я тоже поздравляю всех Татьян с праздником, а также всех студентов, ведь это и их день тоже!

Блиц-опрос

Любимая книга:

— Скорее, писатель – А.П. Чехов.

Любимая цитата из книги:

— Из того же Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Любимый композитор:

Очень многие – от Баха до А. Рыбникова. Сейчас в машине постоянно слушаю Э. Морриконе.

Любимый художник:

— Одно из сильнейших впечатлений последних лет – выставка Рафаэля в Пушкинском музее в Москве. В Вятке есть очень много хороших художников. Один из них – Татьяна Тимкина.

Любимый режиссер:

— В последнее время пересматриваю фильмы А. Тарковского. Многое открывается совершенно иначе, чем раньше.

Любимый город:

— Санкт-Петербург.