Министр просвещения поблагодарил комиссию Госсовета за решение проблем в системе образования

Сегодня в Москве состоялось первое в 2022 году заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование», которое провел руководитель комиссии, губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В ходе заседания были подведены итоги работы за 2021 год, утверждены предстоящие планы.

В течение 2021 года комиссией и рабочими группами проведено 14 заседаний, и это лидирующий показатель среди других комиссий Госсовета. Подводя итоги работы комиссии, Игорь Васильев отметил, что важным этапом в 2021 году стала подготовка доклада к заседанию президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования», которое состоялось в августе. Все члены комиссии приняли активное участие в подготовке доклада, предлагая свои решения проблемных вопросов, в том числе на основе лучших региональных практик. Он поблагодарил всех участников за активную работу и отметил, что многие предложения были одобрены президентом и нашли отражение в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

– На заседаниях комиссии мы много внимания уделяли задачам, поставленным перед нами президентом страны. Так, мы неоднократно поднимали вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе организации бесплатного горячего питания. Одним из наиболее актуальных стал и вопрос реализации программы по капитальному ремонту школ. В этом году мы планируем обратить внимание на масштабное строительство школ по всей стране в рамках нацпроекта «Образование» и рассмотреть вопрос подготовки кадров для новых школ, – отметил в своем выступлении Игорь Васильев.

Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил Игоря Васильева и участников комиссии Госсовета за плодотворное сотрудничество и помощь в выработке единых решений по ряду вопросов на основе предложений регионов. Он отметил, что комиссия и рабочие группы стали продуктивной площадкой для всестороннего рассмотрения вопросов системы образования всех уровней, от организации питания до строительства и модернизации объектов образования.

Сергей Кравцов также выразил уверенность, что в текущем году конструктивное сотрудничество будет продолжено. Одной из глобальных тем может стать развитие системы профессионального образования и подготовки кадров для экономики страны – Сергей Кравцов предложил посвятить этому вопросу отдельное заседание президиума Госсовета.

Говоря о плане работы комиссии Госсовета, его участники обратили внимание на то, что документ сформирован с учетом актуальных вопросов сферы образования и поручений президента Владимира Путина.