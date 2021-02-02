Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев привился от коронавируса

Об этом рассказали в областном минздраве.

— Как врач и организатор здравоохранения я понимаю всю важность вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ежегодно я прививаюсь от гриппа и вижу эффективность иммунизации. В этом году мною без раздумий было принято решение сделать прививку от COVID-19. Оба компонента вакцины я перенес хорошо, — сказал Андрей Черняев.

Как добавил глава минздрава, особое внимание на необходимость вакцинации следует обратить гражданам старшей возрастной категории. Именно они входят в основную группу риска по коронавирусной инфекции.

Сделали прививки и другие известные жители Кирова – например, ректор опорного вуза Валентин Пугач.

Ранее на пресс-конференции по поводу массовой вакцинации первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов рассказал, что пока не будет прививаться. Почему он принял такое решение, читайте в нашем материале.