Минобороны: солдаты-срочники в спецоперации не участвуют

На днях в социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы в спецоперации на Украине участвуют солдаты-срочники. Как заявляет Министерство обороны России, это фейк.

– Задачи на Украине выполняют хорошо подготовленные контрактники, а не срочники, – сообщили в Минобороны. – Срочников в зоне спецоперации нет.

Официальная информация Минобороны размещена на российском интернет-ресурсе войнасфейками.рф. На этом сайте ежедневно публикуются опровержения на всё новые фейки, которые появляются в различных пабликах.

Так, сегодня в соцсетях муссируется слух, будто бы украинские войска возле Одессы подбили российский десантный корабль. Прикладывается фото.

На нем действительно десантный корабль. Только не российский, а американский Bonhomme Richard (LHD 6). Оказывается, в июле 2020 года судно находилось на военно-морской базе в Сан-Диего, и на нем вспыхнул пожар. Это фото взяли для создания фейка о «подбитом российском корабле».

Еще одна ложь, которая «гуляет» по интернету – якобы российские военные стреляют по украинским школам. На самом деле по размещаемым видео видно, что снаряд вошел в стену здания практически горизонтально. Такое невозможно при обстреле артиллерией или ракетами – они летят сверху. Военные эксперты заявляют, что такое попадание возможно лишь из маломощного оружия, например, из РПГ, которыми пользуются украинские войска.

Вызывает подозрение и качество операторской работы. Крупные планы, панорама и окружающая местность, чтобы горожане могли без труда узнать место.