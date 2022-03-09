Минпромторг Кировской области ежедневно мониторит цены на 68 социально значимых товаров

В Кировской области ведется ежедневный мониторинг наличия продуктов в магазинах. Об этом сообщил министр промышленности предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин.

Как рассказал глава минпромторга, на сегодняшний день все федеральные и местные сети, присутствующие в регионе, работают в штатном режиме. При министерстве создан оперативный штаб, который контролирует наличие продуктов в торговых точках, а также цены на 68 социально значимых продуктов.

В министерстве отмечают, что в Кировской области сохраняется высокий спрос на продукты с длительным сроком хранения – крупы и особенно сахар. Тем не менее виновниками сахарного ажиотажа отчасти являются сами покупатели. «Благодаря» им последние 2 недели продажи сахарного песка выросли в 7 раз.

В минпромторге надеются, что в ближайшее время ситуация по потребительскому спросу стабилизируется. Возможно, жителей успокоит информация от крупных оптовиков – они сообщают, что дефицита сахара в стране нет и имеются запасы еще с прошлого года.

Напомним, что 4 марта кировские товаропроизводители заявили о готовности добровольно ограничить наценку на социально значимые продовольственные продукты до 5 процентов. Решение было зафиксировано в меморандуме.

– Все сети определили для себя группы товаров с социальными ценами: у некоторых групп, согласно меморандуму, ограничено поднятие цен до 5%, – рассказал Владимир Сысолятин.

Ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из важнейших задач, стоящих перед региональным правительством.