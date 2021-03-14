Минсельхоз: Кировской области не грозит дефицит куриного мяса

В кировском минсельхозе прокомментировали ситуацию с производством мяса птицы и яиц.

По данным федеральных СМИ, в России оно снизилось из-за распространения болезней птиц. Между тем выросли объёмы потребления этой продукции как наиболее доступного источника животного белка. В результате на рынке зафиксирован дисбаланс спроса и предложения.

Откуда продукция?

– В торговых сетях региона не возникает дефицита с поставками мяса птицы и яиц. Мясо птицы тушками и в разделке поставляется преимущественно из соседних регионов: республик Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Коми, Чувашии. Яйцо в торговые сети поставляют в основном местные сельскохозяйственные товаропроизводители. Это ООО «Советская агрофирма» Советского района, ООО «Возрождение» Яранского района, ООО «Фалёнки-агро» Фалёнского района и ООО «Зуевское любимое» Зуевского района. Указанные виды продукции присутствуют в торговых сетях в необходимом ассортименте и количестве, – подчеркнул зампред облправительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Январский рост 14 процентов

Как уточнил руководитель ведомства, в 2020 году птицефабрики региона произвели 574,8 млн яиц, или около 440 штук на одного человека. Это в 1,7 раза выше рекомендуемых рациональных норм потребления пищевых продуктов, отметили в минсельхозе. В январе 2021 года производство яиц выросло на 14% к январю 2020 года.

По сведениям федеральной службы государственной статистики, в 2020 году в России производство яиц в сельхозорганизациях составило 100,2% к уровню прошлого года. По прогнозам, производство птицы на убой в живом весе также не снизится и составит 4,6 млн тонн. В январе 2021 года произведено яиц 97,5% к уровню января 2020 года.

Прогнозы Минсельхоза

По оценке Минсельхоза РФ ожидается, что полностью производство восстановится к маю, что повлияет на стабилизацию цен. В свою очередь министерство разработало дополнительные меры поддержки птицеводов. Среди них – повышение ввозной пошлины на инкубационные яйца, что должно снизить зависимость отрасли от импорта. Кроме того, рассматривается возможность возмещения предприятиям за счёт средств федерального бюджета части прямых затрат, понесённых на создание и (или) модернизацию инкубаторов с 2022 года. Ещё одной мерой господдержки может стать компенсация части затрат на 1 кг произведённой и реализованной продукции.

Отметим, что сегодня в Кировской области работают пять птицефабрик яичного направления. АО «Актион-Агро» ведёт реконструкцию Костинской и Кирово-Чепецкой птицефабрик для выращивания птицы мясных пород (бройлеров), которую планируют закончить в первом полугодии 2021 года. Кировские птицеводы пользуются господдержкой в рамках льготного кредитования, а также субсидиями из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение современной сельхозтехники и уплату лизинговых платежей.

Ранее мы писали, что дефицита удобрений в нашем регионе также не ожидается.