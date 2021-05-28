Россияне не останутся без яиц

В Министерстве сельского хозяйства РФ прокомментировали ситуацию на рынке птицеводческой продукции. Комментарий ведомства приводит интернет-издание «Политика сегодня».

Как сообщили в Минсельхозе, цены на яйца уменьшились после роста, зафиксированного в начале года. Это произошло благодаря своевременно принятому комплексу мер поддержки отрасли.

Цены на яйца первой категории снизились на 19,5 процента, второй – на 10,9 процента. Одной из причин этого стала остановка роста цен на зерновые, которые являются основными компонентами птичьих кормов. Также стоимость яиц снижается благодаря снижению расходов на тепло и электричество в теплый сезон года.

Слишком резкое снижение цен обеспокоило производителей, работающих в «яичной» отрасли. По их словам, стоимость яиц упала ниже себестоимости. Предприниматели обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему, а глава Росптицесоюза Галина Бобылева предсказала дефицит яиц в стране.

Ранее жителей Кировской области предупредили о росте цен на сигареты.