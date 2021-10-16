Минстрой РФ хочет передать право выбора управляек от жильцов к регоператорам

В России могут появиться новые региональные операторы.

В России планируется создание регоператоров по управлению жильем — они будут отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсов вместо самих жильцов, сообщают «Известия». Такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой.

Сейчас УК могут выбирать себе сами собственники жилья. Однако если Стратегия будет принята законодательно, то этого права не будет, сообщается в отзыве на проект Российской ТПП.

Инициаторы утверждают, что регоператоры смогут обеспечить возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Однако в ТПП предполагают, что фактически оплата ляжет на хозяев квартир, поскольку некоторая сумма будет заложена в оплате содержания жилья для отчисления регоператорам. А те уже будут определять, что относится к оплачиваемому ущербу, а что нет, подменяя страхование имущества, считают эксперты.