Минстрой РФ поддержал планы кировского правительства по созданию службы по водообеспечению

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров заявил о поддержке планов правительства Кировской области по созданию Единой службы по водообеспечению. Об этом стало известно 3 сентября по итогам рабочего совещания замглавы Минстроя с губернатором Игорем Васильевым.

По словам Максима Егорова, региону удалось оперативно создать единую систему мониторинга аварий и инцидентов на системах жизнеобеспечения. Данная система позволяет своевременно реагировать на аварии. Помимо этого, она отражает реальное состояние коммунальной инфраструктуры области и дает возможность принять правильные решения по ее модернизации.

Важным шагом к модернизации сетей холодного водоснабжения в Кировской области станет создание Единой государственной службы по водообеспечению. По словам председателя правительства Александра Чурина, это будет областное предприятие на базе муниципального «Водоканала».

— Передача районных сетей на областной уровень позволит объединить кадровые и материальные ресурсы, синхронизировать программы, направленные на модернизацию сетей и проводить работы комплексно,

Результатом станет безаварийная работа коммунальных систем. Инициативу по созданию госслужбы водообеспечения поддержал Максим Егоров. Также представитель Минстроя добавил, что в регионе будет проведена инвентаризация всех очистных сооружений. По ее итогам будет проработан вопрос о включении Кировской области в федеральную программу «Оздоровление Волги».

По словам губернатора, на совещании также обсуждались и другие важные вопросы. Среди них – капремонт, подготовка к отопительному сезону, переселение из аварийного жилья и благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».