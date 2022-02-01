Минздрав опубликовал актуальный график работы прививочных пунктов в Кирове

В Кирове опубликован актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.
Сделать прививку от коронавируса можно:
- в торговом центре ЦУМ на 4-м этаже с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов;
- в Сбербанке на Дерендяева, 77 на 1-м этаже. Пункт работает по будним дням с 10 до 16.30.
- в поликлинике №7 ККДЦ на Карла Маркса, 47 (вход со стороны «Пятерочки») с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов.
Круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса работают в следующих местах:
- в плановом приемном покое горбольницы №5 (Семашко, 1);
- в приемном покое Регионального эндокринологического центра (Свободы, 59);
- в приемном покое стационара горбольницы №9 (Дерендяева, 97).
Также сделать прививку можно в любой «чистой» поликлинике, где не ведется прием больных с ковидом или подозрением на него.