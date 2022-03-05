Минздрав: ситуация с медикаментами стабильная

Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает портал объясняем.рф.

Производители лекарств продолжают работать

В Минздраве России прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. По словам Мурашко, среди федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств.

– По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов, – подчеркнул министр.

Он отметил, что заявлений о возможных ограничениях поставок из-за рубежа сейчас нет. Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы.

Мурашко также обратил внимание на то, что в России сейчас вырабатывают первоочередные меры, чтобы усовершенствовать подходы к обеспечению россиян медпродукцией. Межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и оперативно предпримет шаги для стабильного функционирования медицинской сети.

В Кировской области создан неснижаемый запас медпрепаратов

Заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области провел на днях глава региона Игорь Васильев. В приоритетном порядке были рассмотрены вопросы социальной сферы, в том числе обеспеченности лекарствами.

– Люди должны чувствовать свою защищенность и уверенность в стабильном лекарственном обеспечении, в четкой и отлаженной работе медицинских учреждений, в том, что каждый нуждающийся получит квалифицированную медицинскую помощь, – подчеркнул Игорь Васильев.

Фактические запасы лекарственных препаратов в Кировской области поддерживаются на неснижаемом уровне, который по большинству наименований составляет сегодня 3 – 4 месяца, а по некоторым лекарствам сформирован запас на 6 и более месяцев. В 2022 году из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение выделено более 869 миллионов рублей.

Для контроля материальных запасов с 2016 года во всех медицинских организациях региона введена информационная система «Планирование». Она позволяет контролировать запасы, имеющиеся на складах, и своевременно проводить конкурсные процедуры на поставку товаров и препаратов. Отчеты по наличию лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ежемесячно анализируются министерством здравоохранения области. На данный момент проведены дополнительная инвентаризация и анализ имеющихся материальных средств – подтверждено наличие нормативного запаса (3 – 4 месяца).