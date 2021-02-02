Минздрав: упавший с крыши рабочий отделался легкими травмами

Инцидент произошел 1 февраля. Рабочий чистил крышу дома на перекрестке улиц Ленина и Спасской и сорвался вниз. По первоначальным данным, мужчина получил травмы и оказался в реанимации.

Позднее стало известно, что травмы рабочего оказались легкими. Об этом сообщает портал Свойкировский со ссылкой на областной минздрав. После осмотра медиков пострадавший был отправлен на амбулаторное лечение.

Тем временем представители городской администрации прогулялись по городу и оценили процесс очистки крыш от снега. Результаты оказались не слишком утешительными.

Фото: progorod43.ru