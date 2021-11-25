МинЖКХ: область готова к отопительному сезону

На сегодня только три муниципальных образования Кировской области из всех продолжают работу по устранению замечаний, которая завершится в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв на заседании регионального правительства.

Так, в Свечинском районе коммунальные организации «Энергоресурс» и «КаринторфТеплоСеть» не провели в установленный период гидравлические испытания и техническое освидетельствование энергоустановок. На данный момент недостатки устранены.

В Юрьянском районе были вопросы по выполнению графика тепловых нагрузок, которые на данный момент также решены. Муниципалитет к зиме в целом готов.

В городе Слободском запасы топлива не были заготовлены к сроку в необходимом объёме. Сейчас они созданы. Закупки продолжаются.

Председатель облправительства Александр Чурин отметил, что необходимо детально разобраться в каждой из ситуаций. Он поручил министру строительства, энергетики и ЖКХ Игорю Селезнёву взять эти вопросы на особый контроль. Игорь Селезнёв заверил, что работа с муниципалитетами ведётся непрерывно.

В целом, по словам Селезнёва, область готова к прохождению отопительного сезона: запасы всех видов топлива у теплоснабжающих предприятий превышают плановое значение (более 100%). Отремонтированы почти на 100% трансформаторные станции, аварийные отключения объектов исключены: их число уже за минувший год сократилось в четыре раза.