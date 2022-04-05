Мировое бизнес-сообщество собирается на юбилейный ПМЭФ-2022

Форум состоится 15–18 июня 2022 года. Делегация из Кировской области также планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Такие крупные деловые мероприятия всегда выступают барометром ситуации в мире. Если в прошлом году одной из главных тем стало восстановление экономики и поддержка бизнеса во время пандемии и после нее, то в этот раз речь будет идти о трансформации моделей взаимодействия между странами, бизнес-партнерами.

Известно, что на 25-ый юбилейный Петербургский международный экономический форум организаторы направили приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств. Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили страны, которые настаивали на ограничении отношений с Россией и применяли к нам свои санкции: Норвегия, США, Япония, Германия, Великобритания, Бельгия, Финляндия. Подтвердила свое участие даже Украина.

Все это говорит только об одном: деловые связи с Россией остаются важными для экономики многих государств. Они ценятся и поддерживаются крупнейшими мировыми лидерами. Нет никакой изоляции от мирового бизнес-сообщества. Наша страна открыта для визитов, делового и культурного обмена со всеми странами мира.

Более того, в этом году мероприятие проводится на прежнем уровне, треки деловой программы посвятят вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

— ПМЭФ ежегодно принимает представителей более чем из 140 стран, и в первую очередь – это эффективная площадка для продуктивного диалога. Этот год не станет исключением, ведь динамика по подтверждениям участия в Форуме сегодня полностью сопоставима с прошлым 2021 годом. Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Конечно, такая крупная деловая площадка – это новые возможности для сотрудничества. По данным Антона Кобякова, на ПМЭФ-2021 было заключено свыше 800 соглашений на сумму свыше 3,8 трлн рублей.

Только регионы ПФО подписали около 100 соглашений с госкорпорациями, институтами развития, коммерческими и другими организациями.

— Для ПФО характерно тесное сотрудничество и взаимодействие между регионами. Только на площадке Форума подписывается семь межрегиональных соглашений, развитие сотрудничества идет по разным направлениям: культура и наука, кооперационные связи, инвестиции. Для нас важно, чтобы регионы сотрудничали, и мы видим, что это получается, — сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, общаясь с журналистами.

Напомним, в прошлом году делегацию от Кировской области возглавил губернатор Игорь Васильев. В ее состав также вошли председатель правительства Кировской области Александр Чурин, заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Коробов, первый зампредседателя правительства области Дмитрий Курдюмов, а также руководители региональных министерств финансов и экономического развития.

Представители Кировской области посетили все ключевые площадки ПМЭФ, работали на пленарных сессиях, провели ряд деловых встреч с коллегами из других регионов, посетив их стенды и изучив опыт по наращиванию экономического потенциала.

Кроме того, наша делегация заключила несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе с ГК «Хевел» и Россотрудничеством.