В свой день рождения Владыка возглавит богослужение.

В воскресенье, 26 сентября, митрополиту Вятскому и Слободскому Марку исполнилось 60 лет. В этот день в Трифоновом монастыре пройдёт литургия. Она посвящена церковному празднику. 26 сентября православные отмечают Память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) и Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Богослужение в день своего рождения возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. Начало литургии в 9 часов 20 минут.

Напомним, Владыка Марк был назначен на Вятскую и Слободскую кафедру 22 марта 2011 года. Через полтора года он возглавил образованную Вятскую Митрополию. 8 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл архиепископа Вятского и Слободского Марка в сан митрополита.

Фото: Вятская Епархия