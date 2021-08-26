Многодетный отец из Слободского: «Мне нравится идея сократить сроки возведения школ»

25 августа на заседании президиума Госсовета РФ глава Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев поднял вопрос о сокращении сроков строительства и реконструкции школ в стране.

В своем докладе Владимиру Путину Игорь Васильев подчеркнул, что для сокращения времени строительства нужно своевременно спроектировать объект. Препятствием к этому может стать длительное прохождение госэкспертизы.

— Необходимо сократить сроки строительства и реконструкции школ. Для этого важно своевременно спроектировать объект. При этом недопустимо и обидно терять время из-за длительной госэкспертизы. Поэтому предлагаю внести изменения в порядок прохождения экспертизы для определения сметной стоимости по укрупненным нормативам строительства, — сказал глава Кировской области.

По словам Игоря Васильева, более быстрое проведение госэкспертизы позволит сэкономить до 4 месяцев времени и ускорит начало строительства

Предложение губернатора поддержали родители школьников. Многодетный отец Олег Мелов из Слободского полагает, что сокращение сроков на строительство школ позволит семьям решить целый ряд проблем.

– В нашем городе быстро растет количество будущих первоклассников. Новая школа городу очень необходима. Мне нравится идея областных властей сократить сроки возведения школ. В случае положительного решения о строительстве школы в Слободском, у нас получится быстрее решить целый ряд проблем: разгрузить другие учебные заведения; если это возможно, сократить число детей в одном классе; снизить расходы на транспорт – ведь немало ребят добираются в школы на автобусах, так как при распределении оказались не в своём районе, — говорит Олег, папа троих детей.

Очень своевременной считает инициативу главы региона и директор МКУ «Управление капитального строительства» города Кирова Игорь Вохмянин.

— Предложение губернатора сократить сроки прохождения госэкспертизы очень правильное. Сейчас они регламентированы для школ: 45 дней. Желательно сократить хотя бы до месяца, чтобы сэкономить время для других процессов. Но для этого надо вносить изменения в законодательство, — отметил глава УКС.

Напомним, что в 2021 году в России появились дополнительные возможности по строительству школ в рамках госпрограммы «Развитие образования». Благодаря этому к 2024 году в России запланировано построить 1300 новых школ.

Помимо строительства новых учебных заведений, правительство РФ готовит программу по капремонту школ с акцентом на село. В ее рамках до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ по всей стране.