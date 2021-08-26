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Многодетный отец из Слободского: «Мне нравится идея сократить сроки возведения школ»

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

25 августа на заседании президиума Госсовета РФ глава Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев поднял вопрос о сокращении сроков строительства и реконструкции школ в стране.

В своем докладе Владимиру Путину Игорь Васильев подчеркнул, что для сокращения времени строительства нужно своевременно спроектировать объект. Препятствием к этому может стать длительное прохождение госэкспертизы.

— Необходимо сократить сроки строительства и реконструкции школ. Для этого важно своевременно спроектировать объект. При этом недопустимо и обидно терять время из-за длительной госэкспертизы. Поэтому предлагаю внести изменения в порядок прохождения экспертизы для определения сметной стоимости по укрупненным нормативам строительства, — сказал глава Кировской области.

По словам Игоря Васильева, более быстрое проведение госэкспертизы позволит сэкономить до 4 месяцев времени и ускорит начало строительства

Предложение губернатора поддержали родители школьников. Многодетный отец Олег Мелов из Слободского полагает, что сокращение сроков на строительство школ позволит семьям решить целый ряд проблем.

– В нашем городе быстро растет количество будущих первоклассников. Новая школа городу очень необходима. Мне нравится идея областных властей сократить сроки возведения школ. В случае положительного решения о строительстве школы в Слободском, у нас получится быстрее решить целый ряд проблем: разгрузить другие учебные заведения; если это возможно, сократить число детей в одном классе; снизить расходы на транспорт – ведь немало ребят добираются в школы на автобусах, так как при распределении оказались не в своём районе, — говорит Олег, папа троих детей.

Очень своевременной считает инициативу главы региона и директор МКУ «Управление капитального строительства» города Кирова Игорь Вохмянин.

— Предложение губернатора сократить сроки прохождения госэкспертизы очень правильное. Сейчас они регламентированы для школ: 45 дней. Желательно сократить хотя бы до месяца, чтобы сэкономить время для других процессов. Но для этого надо вносить изменения в законодательство, — отметил глава УКС.

Напомним, что в 2021 году в России появились дополнительные возможности по строительству школ в рамках госпрограммы «Развитие образования». Благодаря этому к 2024 году в России запланировано построить 1300 новых школ.

Помимо строительства новых учебных заведений, правительство РФ готовит программу по капремонту школ с акцентом на село. В ее рамках до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ по всей стране.

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Юлия Зорина