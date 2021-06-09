Модельная библиотека в Слободском не получила 2 тысячи книг по вине издателя

Данный факт был выявлен в ходе проверки реализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» между МКУ «Слободская централизованная библиотечная система» и ООО «Издательство «Кронус» был заключен контракт о поставке 3,5 тысячи книг в модельную библиотеку в Слободском. Общая стоимость книг составляла более 700 тысяч рублей. Согласно договору, они должны были прибыть в библиотеку в течение 35 дней.

Тем не менее на конец мая более 2 тысяч книг на сумму около 240 тысяч рублей так и не пришли в библиотеку. По данному факту руководителю издательства «Кронус» было внесено представление с требованием устранить нарушения. Результат проконтролирует прокуратура.

О работе модельных библиотек в Кировской области можно почитать здесь.