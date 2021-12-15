Молочное предприятие в Котельничском районе оштрафовали на 150 тысяч рублей

Завод по производству молочных продуктов и сыров в Котельничском районе оштрафовали на 150 тысяч рублей за загрязнение реки Куринки.

Жалобы на предприятие начали поступать в 2019 году. Как рассказали жители села Макарье, вода в Куринке стала мутной, покрылась пеной и начала пахнуть аммиаком и мылом. Предполагаемым виновником загрязнения было местное предприятие.

Проверка, проведенная специалистами минприроды, подтвердила догадки. Выяснилось, что сырно-молочный завод сбрасывает в речку сточные воды, тем самым превышая допустимые концентрации загрязняющих веществ. Разрешения на это у предприятия не оказалось.

Завод был оштрафован на 120 тысяч рублей, а его руководству выдано предписание об устранении нарушений до августа 2020 года. Однако ситуация повторилась. Осенью 2021-го Куринка вновь покрылась пеной, а вода запахла аммиаком.

К решению вопроса подключились общественники. По обращению ОНФ была проведена очередная проверка. По ее результатам завод был оштрафован на 150 тысяч рублей.

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