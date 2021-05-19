Молодая мама из Кирова пробежала 230 километров за день

Кировчанка Надежда Шиханова пробежала 230 километров за сутки на чемпионате России. Сверхмарафон «Сутки бегом» прошел в Москве 15-16 мая. Надежда заняла 4-е место и поделилась своим достижением в соцсетях.

Надежде 37 лет. В сентябре прошлого года у нее родилась дочка, второй ребенок. И еще в декабре молодая мама была, мягко говоря, не в форме.

— Я еле двигалась и была +8 килограмм, — вспоминает Надежда.

Подготовиться к стартам помогли тренер Владимир Бурзак и любимый муж, который также помогал тренироваться.

— Спасибо всем моим друзьям и многим другим, что болели за меня, смотрели трансляцию. Я эту мощную поддержку ощущала, и мне было стыдно не добежать, хотя, честно, мысли были пару раз все бросить и послать подальше!!! – пишет спортсменка.

«Молодец», «Ты герой», «Грамотно вернуться после такого важного и ответственного перерыва — это большая работа», — написали в комментариях друзья Надежды.

Ранее мы писали, что полуторагодовалая кировчанка пробежала марафон.

Фото: vk.com/id37643179