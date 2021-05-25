Молодежь в Кировской области интересует донорство, экология и спорт

Специалисты Центра Управления регионом Кировской области провели социологическое исследование об интересах кировской молодежи.

Результаты исследования будет использовать при планировании работы и организации пространства обновленный Областной Дворец Молодежи.

— Одним из важных аспектов в улучшении коммуникации между органами власти и населением является выяснение мнения самих жителей по решению той или иной проблемы,– говорит руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. — И онлайн-социология для этого наиболее эффективный инструмент. ЦУР и в дальнейшем планирует проводить исследования общественного мнения для эффективности принимаемых решений.

Исследование проводилось среди пользователей наиболее популярных страниц молодежных организаций в соцсети «ВКонтакте» в возрасте от 14 до 35 лет с 21 апреля по 14 мая 2021 года. Участие в опросе приняли почти 500 респондентов.

Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных школьников планирует продолжить свое образование после окончания школы. На вопрос положительно ответили 93% респондентов. 63% из них нужна помощь специалистов в выборе профессии. 36% хотят видеть эту помощь в форме живых встреч с представителями профессий и работодателей.

Среди респондентов старше 18 лет 72% интересны мероприятия по поддержке молодых семей. 31% хотел бы узнать больше о психологии отношений и 28% о способах улучшения жилищных условий.

Для студентов более всего интересны образовательные проекты. При том что 54% участников исследования – работающая молодежь.

Общественно полезной работой хотели бы заниматься 94% опрошенных. Основные направления деятельности – спорт и туризм, образовательные проекты, экологическое движение и донорство.

О важности донорства чаще других говорят молодые люди 25-29 лет (29%).

Кроме того, авторы исследования выяснили какие секции респонденты хотели бы видеть в Областном Дворце молодежи.

Исследование показало, что более половины респондентов, посещающих ОДМ, хотели бы видеть в нем фитнес-студию. За ее появление высказались 52% опрошенных. Еще 45% надеются увидеть во Дворце клуб молодых журналистов.

44% опрошенной молодежи хочет появления в ОДМ секции хореографии. Такое же количество молодых людей высказались за организацию студии музыкально-эстетического развития.

«Мы обязательно будем опираться в дальнейшей работе на результаты исследования, вести переговоры с арендаторами, организовывать больше мероприятий. В том числе и для работающих молодых людей и семейной молодежи, которых, согласно исследованию, привлекает деятельность Дворца», — отметил Дмитрий Целищев.

Он также добавил, что ОДМ планирует и дальше тесно сотрудничать с ЦУР: