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Молодой человек снял на сутки квартиру, чтобы вынести из неё ценные вещи

Екатерина Сонина Новости, Происшествия

Сейчас над мужчиной состоялся суд. Его приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Подробности этой истории рассказали в прокуратуре Ленинского района. Оказалось, что 26-летний кировчанин снял квартиру на одни сутки. Однако, когда пришло время отдавать хозяину ключи, он этого просто так не сделал. Так как похитил из дома дорогой телевизор. Технику сдал в ломбард. Выручил за неё 2 тысячи рублей.

Хозяин квартиры обратился в полицию. Злоумышленника быстро вычислили. Во время задержания он признался в содеянном. Но признание не помогло. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекал внимание правоохранителей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На днях состоялся суд. С учётом всех обстоятельств мужчину приговорили к 8 месяцам колонии строгого режима.

Фото: yandex.ru

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Екатерина Сонина